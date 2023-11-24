أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت مرافق مستشفى الشفاء في غزة قبل انسحابها منه.



وأوردت الشبكة الإخبارية أن قوات الاحتلال انسحبت من مستشفى الشفاء، لكن قبل انسحابها فجرت مرافق المستشفى، بينها مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة.



ونقلت الشبكة مناشدات لنقل الجرحى والمصابين المتبقين في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى.



ويأتي ذلك فيما قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة في أقرب وقت ممكن، معربة عن قلقها البالغ بشأن بقاء 100 من المرضى وأعضاء الفريق الطبي في مستشفى الشفاء بغزة.



وبدأ صباح اليوم الجمعة، سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، فيما أفادت "الجزيرة" بدخول نحو 100 شاحنة مساعدات حتى الآن عبر معبر رفح.



وعلى مدار الـ48 يوما الماضية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت 14 ألفا و854 شهيدا - بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة - فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.