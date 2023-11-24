إسماعيل هنية: مستعدون للعمل مع مصر وقطر لوقف العدوان بشكل كامل على غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن «الأشقاء في مصر وقطر بذلوا على مدار الفترة السابقة، جهودا حثيثة إلى أن تم التوصل لاتفاق الهدنة في غزة».



وأضاف في كلمة، مساء الجمعة: «نعبر عن شكرنا الجزيل إلى الدولتين الكريمتين، ونؤكد الاستعداد للعمل معهما لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة، وإغاثته العاجلة بكل احتياجاته الطبية والإغاثية».



وأكد ضرورة استمرار الجهود العربية والإسلامية والدول الصديقة، وفي مقدمتها روسيا والصين، لتمكين شعب فلسطين من الحرية والاستقلال، وعدم تهرب الاحتلال من استحقاقات تلك المعركة.



واعتبر أن الإفراج بموجب اتفاق الهدنة عن الأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي بأنه «أول الغيث».



وأكد أن «المقاومة لن تغادر مواقعها أو تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبناء شعب فلسطين قبل وأثناء وبعد المعركة»، مشددًا على تمسكها بوحدة الأرض والشعب والمصير.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.



وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.



وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:



- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال