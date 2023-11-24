صحة دمياط تحرير 175 محضرا لمحلات ومطاعم غير مرخصة

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بدمياط، حملة على الأسواق والمحلات، والمنشآت الغذائية لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له، أن فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومكتب أغذية دمياط، شنا حملة على المنشآت الغذائية في مدينة دمياط الجديدة، استهدفت المرور على 60 منشأة غذائية، شملت المطاعم والأسواق، وسوبر ماركت، ومحال بيع مجمدات، وتم تحرير 51 محضرا لمنشآت تدار بدون ترخيص، و10 منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها إداريا، وإيقاف تشغيلها، وتحرير 114 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

كما تم إعدام 600 كيلو منتجات لحوم وبن وألبان وأغذية مطبوخة وصلصة وبقوليات جافة وأغذية متنوعة، وإعدام 350 لتر زيت طعام ومشروبات غازية منتهية الصلاحية كذلك، وسحب 22 عينة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.