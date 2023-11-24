إخلاء سبيل العداء الجنوب إفريقي المعاق بيستوريوس بموجب اطلاق سراح مشروط يوم 5 يناير

أعلنت هيئة السجون في جنوب أفريقيا، أن العداء المعاق أوسكار بيستوريوس، الذي كان قد أدين بتهمة قتل صديقته، سيتم إخلاء سبيله بموجب اطلاق سراح مشروط يوم 5 يناير المقبل.

وكان بيستوريوس، المعروف على نطاق واسع باسم "بليد رانر"، بسبب أطرافه الاصطناعية، قد قتل شريكته آنذاك، ريفا ستينكامب بأربع طلقات، عبر باب مرحاض، في منزله في مدينة "بريتوريا"، عشية عيد الحب في عام 2013 .

واستمرت الإجراءات القانونية لسنوات، في العديد من المحاكمات.

ودافع بيستوريوس عن أفعاله، بالقول إنه كان يعتقد أن هناك متسلل في منزله، لكن المحكمة رفضت في نهاية الأمر أدلته وأدانته بالقتل.

وقضى بيستوريوس وهو الآن يبلغ 37 عاما، نصف عقوبته، التي تبلغ 13 عاما وخمسة أشهر. وبموجب قانون جنوب أفريقيا، لديه حق تلقائي في جلسة استماع بشأن إطلاق سراحه المشروط.