 التنمية المحلية: تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع الأساسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التنمية المحلية: تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع الأساسية

شريف حربي
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 3:08 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 3:08 م
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير آمنة وجه بتكثيف الحملات الرقابية في المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع الأساسية الـ7 وفقا لقرار مجلس الوزراء، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات.

وأضاف قاسم في تصريحات لـ"الشروق"، أن الوزير طالب من المواطنين بالتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.

ونوه إلى أن وزير التنمية المحلية، طالب بالمتابعة المستمرة للمخزون من السلع الاستيراتجية للتأكد من توافرها للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

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