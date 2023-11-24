وزير خارجية بريطانيا يلتقي نتنياهو وهرتسوج في إسرائيل

التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج خلال زيارة لإسرائيل، وسط إعلان هدنة في الحرب ضد حماس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا".

وأعرب كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، عن أمله في أن تكون هذه "فرصة لإخراج الرهائن بشكل حاسم وإدخال المساعدات إلى غزة".

وبحسب مسؤولين قطريين، تم التأكيد على أن وقف إطلاق النار سيبدأ صباح الجمعة من الساعة 7 صباحا ، مع "وصول المساعدات في أقرب وقت ممكن".

ومن المتوقع إطلاق سراح المجموعة الأولى من المدنيين المحتجزين لدى حماس في حوالي الساعة 4 مساء غدا الجمعة بالتوقيت المحلي، من بينهم 13 امرأة وطفلا.

ويبدو أن الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في غزة قد واجه عقبة في اللحظة الأخيرة، فيما قال كاميرون لنتنياهو إنه يريد من جميع أطراف الاتفاق "تحقيق ذلك"."

وقال كاميرون الذي زار في وقت سابق كيبوتس بئيري الذي شهد بعضا من أسوأ أعمال العنف خلال هجوم حماس "لا يوجد أبدا أي عذر لهذا النوع من احتجاز الرهائن."

وأضاف "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، لكنني آمل أن يتمكن كل من يتحمل هذا الاتفاق ويقف وراءه من تحقيق ذلك، لإغاثة تلك العائلات، ومن بينهم ، بالطبع، مواطنون بريطانيون احتجزوا كرهائن".

وتأتي زيارة كاميرون بعد يوم من لقائه نظراء من دول عربية وإسلامية ومن بينها فلسطين في لانكستر هاوس في لندن لبحث أزمة الشرق الأوسط.