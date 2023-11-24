الصين تأمر بزيادة الإجراءات الوقائية عقب ظهور مجموعة غير عادية من أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال

أمرت الصين بزيادة الإجراءات الوقائية، في أعقاب ظهور مجموعة غير عادية من أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال، طبقا لما أعلنته السلطات في بكين، اليوم الجمعة.

وجاء الأمر الصيني بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إشارة بزوال الخطر، في الوقت الراهن، فيما يتعلق بزيادة حالات اصابات غير عادية بالأمراض التنفسية لدى الأطفال في الصين بعد مشاورات مع السلطات المحلية.

وتتوقع السلطات الصحية في البلاد، انتشار أمراض تنفسية مختلفة، بالتوازي مع فصل الشتاء وفي الربيع من العام المقبل، بما في ذلك كوفيد-19 والإنفلونزا والميكوبلازما الرئوية.

وأضافت السلطات أنه بينما الوضع بالنسبة لكوفيد-19 مستقر، إلا أن مخاطر تفشي المرض مازالت قائمة، وترتفع حالات الإصابة بالإنفلونزا والميكوبلازما منذ أكتوبر الماضي.

وهناك مخاوف في الصين وعلى الصعيد الدولي، خلال الآونة الأخيرة، في أعقاب تقارير بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص أجنحة كاملة بالمستشفيات للأطفال.

وحددت السلطات اليوم الجمعة عددا من الإجراءات لمواجهة انتشار مسببات الأمراض، بما في ذلك فحص درجة حرارة الجسم عند المعابر الحدودية وإجراء فحوصات في المدارس ودور الرعاية.

وسوف يتم توفير الموارد الطبية محليا ، للتعامل مع وضع تنتشر فيه العدوى.