كولر: ستاد القاهرة يستضيف مباريات وأندية زائدة عن اللازم

بدا مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مستاء من نقل مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا من ستاد القاهرة إلى ملعب السلام.

قال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "للأسف ستاد القاهرة مغلق، لأن الملعب تقام عليه مباريات بمعدل زائد عن اللازم، وتلعب عليه أندية عديدة أكثر من اللازم".

أضاف المدرب السويسري "من المفترض ألا يتم تحميل كم هذا العدد من الفرق على ملعب واحد، لكن الأمر ليس بيدي".

واصل في نفس السياق "للأسف يغلق الاستاد في منتصف الموسم لإجراء عمليات الصيانة، وقبل مباراة مهمة في دوري الأبطال، كله بسبب التحميل الشديد على أرضية الملعب".

وختم مارسيل كولر تصريحاته في هذا الشأن "للأسف الملاعب ليست في أفضل صورة، ولكن نتعامل مع المعطيات المتاحة، وأتمنى أن نعود سريعا لاستاد القاهرة".