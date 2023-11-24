قطر: إسرائيل تفرج عن 39 سجينا فلسطينيا بموجب اتفاق مع حماس

جرى إطلاق سراح 39 فلسطينيا اليوم الجمعة، من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، تم التوصل إليه مع حركة حماس، حسبما ذكرت قطر التي قامت بدور الوساطة في الاتفاق.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس: "نؤكد الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق".



ويشمل الاتفاق، الذي أعلنت عنه قطر الأربعاء الماضي، توقف مؤقت للقتال بين كلا الطرفين للسماح بتدفق مساعدات ماسة إلى قطاع غزة المكتظ بالسكان، في مقابل الإفراج عن بعض المحتجزين لدى حماس عندما هاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبر.