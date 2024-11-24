شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في غزة وخان يونس

استشهد عدد من المواطنين مساء اليوم السبت، بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس وفي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف الاحتلال مواطنين في حي الأمل بالقرب من مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين مقابل مجمع اللولو في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.