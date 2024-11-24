أوتريخت ينفرد بوصافة الدوري الهولندي

انفرد أوتريخت من جديد بموقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري الهولندي، عقب فوزه الثمين 2-1 على مضيفه نيميجن، اليوم الأحد، في المرحلة ال13 للمسابقة.

وبادر يوان كاثلين بالتسجيل لمصلحة أوتريخت في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل سونتجي هانسين في الدقيقة 48، فيما منح فيكتور يينسين النقاط الثلاث لأوتريخت عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 62.

وارتفع رصيد أوتريخت، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة، إلى 31 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف أيندهوفن (المتصدر)، الذي خاض 13 لقاء.

في المقابل، توقف رصيد نيميجن، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد، عند 16 نقطة في المركز التاسع.