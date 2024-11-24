قال عدد من المهاجرين الأفغان في إيران لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إنه يتم اعتقال المواطنين الأفغان، على الرغم من حيازتهم وثائق قانونية، وترحيلهم من قبل الشرطة الإيرانية، في الأيام والأسابيع الأخيرة.

ودعا المهاجرون الأفغان في إيران، الحكومة المؤقتة إلى معالجة تحدياتهم بشكل جاد، حسب قناة طلوع نيوز التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

ويؤكد هؤلاء المهاجرون، أن القيود على العمل والاعتقالات والترحيلات زادت أكثر من أي وقت مضى في الأيام الأخيرة.

وقال أسد الله زايري وهو مهاجر أفغاني في إيران: "هناك تحديات، يواجهها المهاجرون.. تعتمد سياسة الدولة المضيفة على إعادة المهاجرين، غير الشرعيين، لكن حتى المهاجرين الشرعيين يواجهون صعوبات؛ بسبب العدد الكبير من المهاجرين في البلاد".