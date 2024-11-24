اتفاق كوب 29 يواجه انتقادات شديدة من بعض دول الجنوب العالمي

أعربت عدة دول عن استيائها وغضبها من التسوية التي تم التوصل إليها صباح اليوم الأحد خلال قمة كوب 29 في أذربيجان، التي تطالب الدول الغنية بتقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار من أصل 3ر1 تريليون دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة في مكافحة تغير المناخ.

ووصف ممثل نيجيريا الـ 300 مليار دولار التي يطلب من الدول الصناعية دفعها سنويا حتى عام 2035 بأنها "مزحة" و"إهانة". واحتج ممثل الهند قائلا إنه لا يمكنهم الموافقة على القرار لأن الالتزامات منخفضة للغاية.

وقال: "لا يمكننا قبول هذا".

ولا يمكن للانتقادات أن تغير الاتفاق، الذي سيظل قائما. ومع ذلك، من المحتمل أن يجري تسجيل هذه التعليقات في محاضر الجلسات.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، قامت الدولة المضيفة أذربيجان باعتماد النص الحاسم سريعا، وهو ما جعل العديد من الدول تشعر بأنه تم تهميشها وتجاهلها.

وأعرب ممثل بوليفيا عن أسفه لأنه يجري التخلي عن الدول النامية لمواجهة محنتها في أزمة المناخ بمفردها. وأكد أننا ندخل عصرا سيكون فيه كل شخص مهتما فقط بإنقاذ نفسه. وقال إن الدول الصناعية تتحمل مسؤولية تاريخية عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي فإن المساعدات المناخية ليست عملا خيريا، "بل هي التزام قانوني".

ومع ذلك، دافع مفوض شؤون المناخ لدى الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا عن القرار. ووعد بأن "عصرا جديدا في تمويل المناخ يلوح في الأفق" وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل أخذ دور القيادة. وقال إن الأهداف الجديدة طموحة ولكنها واقعية.