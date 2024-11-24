كيف علقت الدول على اتفاقية المناخ COP29 ؟

- انتقاد أفريقي .. وترحيب أمريكي وأوروبي باتفاقية المناخ COP29

- رئيس مفاوضي المجموعة الأفريقية: الالتزام المالي ضعيف ومتأخر وغامض



تباينت مواقف الدول على اتفاق المناخ COP29 الصادر عن أعمال مؤتمر الاطراف للأمم المتحدة الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار العشر أيام الماضية، وهو الاتفاق الذي التزمت فيه الدول الغنية بتقديم 300 مليار دولار سنويا للتمويل المناخي للدول النامية ومساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغيير المناخ.

ويهدف الاتفاق، الذي جاء بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، إلى توفير قوة دافعة للجهود الدولية الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في عام من المتوقع أن يكون الأكثر حرارة على الإطلاق.

في أول تعليق على الاتفاق قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن مساء أمس السبت أن : "الاتفاق خطوة مهمة في مكافحة الاحترار المناخي". لكنه أكد أنه لا يزال هناك "الكثير من العمل لتحقيق أهدافنا المناخية".

وأكد بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض قبل ساعات : "استفادت إدارتي من قيادة أمتنا فيما يتصل بالعمل المناخي في الداخل لتسريع الجهود العالمية ــ بما في ذلك في مؤتمرات الأطراف 26 و27 و28 ــ للحد من الانبعاثات، وخفض تكاليف الطاقة، وخلق فرص عمل ذات أجور جيدة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على الصمود ــ وكل هذا ساعد أيضا في تنمية اقتصادنا".

ولاقى الاتفاق تأييد وترحيب الدول الأوروبية إذ رحب وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بالاتفاق واصفا إياه بأنه "اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ"، وقال "ليس هذا كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنها خطوة إلى الأمام لنا جميعا".

لكن وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، علقت على الاتفاق بأنه لا يزال مخييب للأمال – على وصفها قائله أنه "ليس على مستوى التحديات"- حسب تصريحات نقلتها فرانس برس.

يذكر أن وزيرة البيئة الفرنسية قد ألغت مشاركتها في مؤتمر باكو على خلفة مشاكل سياسية بين فرنسا وأذربيجان التي تستضيف قمة المناخ هذا العام ، اذ كان رئيس أذربيجان – الدولة المستضفة – وجهة انتقادات حادة لفرنسا في افتتاح المؤتمر متهماً باريس بارتكاب جرائم استعمارية.

وانتقدت المجموعة الأفريقية الالتزام المالي في هذا الاتفاق ووصفته بـ"الضعيف جدا والمتأخر جدا".

وحول الموقف الأممي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "الاتفاق يشكل أساسا يمكن البناء عليه" ، لكنه أكد في بيان نشرته الأمم المتحدة مساء أمس: ""كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحا.. من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه".

في المقابل، أثار الاتفاق حالة من الإحباط لدى الدول النامية المستفيدة من الاتفاق، ووصفته بأنه غير كاف على الإطلاق.

وقال رئيس مفاوضي المجموعة الأفريقية علي محمد : "نأسف لضعف الالتزام المالي الذي يعد ضعيف للغاية ومتأخر أيضاً " وقال محمد في تصريحات نقلتها الجزيرة، إن "الالتزام بحشد مزيد من التمويل بحلول عام 2035 ضعيف جدا ومتأخر جدا وغامض جدا لناحية تنفيذه".

وأضاف "نغادر باكو ونحن نعلم أننا أحرزنا تقدما في بعض المجالات، ولكن ما حققناه بعيد عما كنا نأمله".

كما قال إيفانز نجيوا من ملاوي -الذي يرأس مجموعات البلدان الأقل نموا الأحد- إن الاتفاق بشأن تمويل المناخ في باكو كوب 29 "ليس طموحا بما فيه الكفاية". وأضاف في الجلسة العامة "هذا الهدف ليس ما كنا نأمله بعد سنوات من المناقشات".

وقالت ممثلة الوفد الهندي شاندني راينا في الجلسة الختامية للقمة بعد دقائق من التوقيع على الاتفاق "يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري. وفي رأينا لن تعالج ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعا".