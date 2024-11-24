شدد كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، على ضرورة التخلص من أثر الهزيمة (4-0) أمام توتنهام في البريميرليج، أمس السبت، والتركيز على الأساسيات.

وقال ووكر، خلال تصريحات صحفية بعد المباراة: “لقد وقفت هنا عندما فزنا بالألقاب، لذا سأقف هنا في حالة الهزيمة أيضا".

وأردف: "هذا هو الشيء الأكثر إحباطا كمدافع.. لا أهتم بتسجيل الأهداف، بل أنا منزعج من عدم الحفاظ على نظافة الشباك، إنه شيء نحتاج إلى تغييره”.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن ووكر، قوله: "عليك العودة إلى الأساسيات، والحصول على شباك نظيفة، ثم ستكون لديك فرصة للفوز بالمباراة.. إذا استقبلنا 4 أهداف على أرضنا، فماذا تريد من مهاجمينا أن يفعلوا؟ أن يسجلوا 5 أهداف؟".

وأضاف: "كمدافعين نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، ندافع ونهاجم كفريق، نسجل الأهداف وندافع معا.. الأمر لا يتعلق فقط بالأربعة أو الخمسة أو الستة في الخلف، بل يتعلق بـ 11 لاعبا على أرض الملعب".

وواصل: "لا أستطيع القول إننا فقدنا الثقة بيننا.. لقد أمضيت 8 سنوات مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والأشخاص، لكننا فقدنا الثقة كفريق، لأننا لم نفز لفترة طويلة، وعلينا أن نتذكر ما حققناه معا".

واستطرد: "ما حققناه في الماضي لا يعني شيئا، وما يهم الآن هو الفوز بالبريميرليج.. نحن نجعل الأمر أصعب على أنفسنا، ولدينا فريق واحد فوقنا (ليفربول) يعمل بشكل جيد حقا.. وسنواصل القتال حتى النهاية كما نفعل دائما".

وتابع ووكر: "علينا استغلال مباراة ليفربول لقلب الأمور، والحصول على 3 نقاط من الفريق المتصدر.. لكننا لا نستطيع تقديم أداء مثل هذا، وإلا سنخسر أمام ليفربول".