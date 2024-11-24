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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال في محاور القتال بقطاع غزة.

وقالت القسام في سلسلة بيانات منفصلة، إنها دكت مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت أنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "107".

وأشارت إلى أنها تمكنت من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

كما أوضحت كتائب القسام إلى أنها استهدفت آلية عسكرية بقذيفة الياسين 105 شمال برج عوض في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت بأنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

ونوهت كتائب القسام، بأنها استهدفت جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها شمال برج عوض بمدينة رفح جنوب القطاع.