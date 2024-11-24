السويسريون يؤيدون إصلاحا لنظام الرعاية الصحية يعزز حوافز رعاية المرضى في العيادات الخارجية

وافق الناخبون السويسريون على خطة حكومية لتعديل التمويل في نظام الرعاية الصحية، وهو قرار قد يؤدي إلى تفضيل مزيد من العلاجات فى العيادات الخارجية على العلاج داخل المستشفيات.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، بأنه وفقا للنتائج الحكومية النهائية فقد حصل مشروع القانون الذي يهدف إلى تقديم الدعم الحكومي ليس فقط لرعاية المرضى داخل المستشفيات، بل أيضا للعلاجات في عيادات الأطباء، على نسبة 3ر53% من الأصوات في الاستفتاء الذي جرى اليوم الأحد.

وحتى الآن، يتم تمويل الإقامات داخل المستشفيات جزئيا فقط من جانب الكانتونات السويسرية - ولايات البلاد - في حين يتعين على شركات التأمين أو المرضى أنفسهم دفع تكاليف العلاجات الأخرى بالكامل.

ومن خلال تعزيز الحوافز للرعاية الخارجية للمرضى، تهدف الحكومة إلى توفير نحو 440 مليون فرنك سويسري (490 مليون دولار) سنويا.

وقد عارض تحالف من الاشتراكيين الديمقراطيين والنقابات هذا التعديل، قائلين إنه من شأنه أن يمنح شركات التأمين الصحي سلطات كبيرة للغاية. وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت تعادلا كبيرا بين المؤيدين والمعارضين قبل التصويت.