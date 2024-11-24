استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 38200 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 39 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه للطن.

‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد الجيوشي 39 ألف جنيه للطن. ‏‎

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37 ألف جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

ثبت سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 2790 جنيها

‏‎واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2775 جنيها

‏‎وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2900 جنيه

واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 2850 جنيها

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3275 جنيها

‏‎وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2860 جنيها