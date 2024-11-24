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الأحد 24 نوفمبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 10:48 ص

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024.
- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 38200 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 39 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه للطن.
‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد الجيوشي 39 ألف جنيه للطن. ‏‎
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37 ألف جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
ثبت سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 2790 جنيها
‏‎واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2775 جنيها
‏‎وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2900 جنيه
واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 2850 جنيها
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3275 جنيها
‏‎وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2860 جنيها

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