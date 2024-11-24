استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024.
- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 38200 ألف جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاى نحو 39 ألف جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه للطن.
واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39 ألف جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد الجيوشي 39 ألف جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37 ألف جنيه للطن.
- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
ثبت سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 2790 جنيها
واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2775 جنيها
وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2900 جنيه
واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 2850 جنيها
واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3275 جنيها
وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2860 جنيها