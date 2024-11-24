قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو، إن الفلسطينيين يرفضون التهجير حتى إلى منطقة أخرى داخل قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن أهالي شمال غزة يتنقلون بين هذه المناطق نزوحًا ، لكنهم يرفضون التوجه إلى مدينة غزة أو إلى جنوب القطاع.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل رسالة للاحتلال الذي حاول تنفيذ مخطط التهجير، لكن هناك إرادة شعبية وطنية لإفشال كل مخططات الاحتلال.

وشدد على أن المقاومة لا تزال حيّة ونابضة، وتؤدي واجبها وتقاتل من المسافة بكل مناطق الاشتباك في القطاع، ما يؤكد حجم الإرادة الحقيقية.

ونوه النونو، بأن الاحتلال لا يوجد خيار أمامه إلا الاستجابة لإرادة الشعب الفلسطيني.