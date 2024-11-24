 شركة مطاحن تابعة لـ القابضة الغذائية تناقش استمرارية النشاط في ديسمبر - بوابة الشروق
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شركة مطاحن تابعة لـ القابضة الغذائية تناقش استمرارية النشاط في ديسمبر


نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 3:46 م | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 3:46 م

قررت شركة مطاحن، تمتلك القابضة للصناعات الغذائية 51% من أسهمها، وهي مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بحث استمرارية النشاط في 7 ديسمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنها دعت الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024.

وأوضحت الشركة أن العمومية غير العادية سوف تناقش استمرارية الشركة أو حلها لتجاوز إجمالي خسائر الشركة المرحلة نصف قيمة حقوق المساهمين.

فيما ستنظر العمومية العادية في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال لشركة عن العام المالي الماضي، والنظر في انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة باستخدام التصويت التراكمي.

وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 1.27 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 12.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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