فيلما ويكيد وجلاديتور 2 يحققان 170 مليون دولار في أول عرض سينمائي لهما

حقق فيلما ويكيد (الشرير) وجلاديتور 2 (المصارع -2)، وهما اثنان من أكثر الأفلام المرتقبة هذا العام، معا في أول عرض لهما إيرادات بلغت 170 مليون دولار في دور العرض الأمريكية والكندية هذا الأسبوع، ما يطلق موسم عطلات قويا على الأرجح لدور العرض السينمائي.

واحتل فيلم ويكيد، من إنتاج شركة يونيفرسال بيكتشرز، المركز الأول بمبيعات تذاكر بقيمة 114 مليون دولار، بينما حقق فيلم جلاديتور 2، من إنتاج شركة باراماونت جلوبال وهو الجزء الثاني للفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم عام 2000، إيرادات بلغت 56 مليون دولار ليحتل المركز الثاني، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ويذكرنا العرض المتزامن لفيلمين ضخمين من إنتاج هوليوود بعطلة نهاية الأسبوع "باربنهايمر" في العام الماضي، عندما جذب فليمي باربي وأوبنهايمر العشرات من رواد السينما إلى دور السينما.