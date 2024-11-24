أكدت السفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى جارج، أن مصر هي قلب الثقافة في الشرق الأوسط، موضحة أنه في هذا اليوم، وفي هذا المساء، قدمت السفارة الأمريكية أول جائزة سنوية لمخرج الأفلام المصري "حسين فهمي" تقديراً لتفانيه مدى الحياة في السينما، مؤكدة أنه قام بعمل رائع لبناء جسور بين مصر والولايات المتحدة.

وأضافت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، خلال لقاء خاص لها مع كاميرا "حديث القاهرة"، من تقديم الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنان حسين فهمي عمل لأكثر من 60 عامًا في السينما وشارك في أكثر من 100 فيلم، مؤكدة أنه أيقونة وكنز وطني وتجسيد للدبلوماسية الثقافية.

وتابعت: "تشرفنا بالشراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، ويشرفنا أيضًا أن نكون قادرين على منح أول جائزة سفارة على الإطلاق لحسين فهمي".

