مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بالجيزة

لقى عامل مصرعه، بينما أصيب 6 أشخاص آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث مصرع عامل وإصابة 6 أشخاص آخرون، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.