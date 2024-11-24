المستشار بهاء أبو شقة: نحتاج تشريعات عصرية تحمي المشروعات القومية العملاقة

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أثناء فترة رئاسته أنهت حوالي 960 قانونا؛ تضمنت نحو 15600 مادة، مشدد أنها نسبة غير مسبوقة منذ نشأة النظام البرلماني عام 1866.

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»، إلى إحداث ثورة تشريعية تواكب العصر، معقبا: «نحتاج تشريعات عصرية تحمي المشروعات العملاقة على أرض الواقع في الدولة العصرية الحديثة التي يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وجدد تأكيده: «تحتاج لثورة تشريعية تستطيع أن ترسخ لقوانين تتفاعل مع المستجدات والمستحدثات».

كما طالب بالعودة إلى الدورة الزراعية المنظمة لزراعة المحاصيل الموسمية بحيث لا يزرع كل مزارع ما يشاء، مضيفا: «لابد أن ندرك أننا دولة زراعية في المقام الاول، ونعود لزراعة القطن».

وأشاد بجهود الرئيس السيسي في استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء، متابعا:«الرئيس السيسي له الفضل الأكبر في غزو الصحراء؛ باستصلاح 3.5 مليون فدان جديدة، وإدخال زراعات جديدة مثل البنجر».

وناشد باستثمار الصحراء لزراعة محاصيل لا تحتاج إلى مياه كثيرة في الصحراء، مثل الصبار والزيتون، أسوة بدول مثل إسبانيا واليونان، قائلا:«هناك دول الاقتصاد يقوم على الزيتون مثل إسبانيا واليونان».