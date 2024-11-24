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أصيب لص صعقا بالكهرباء أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية من داخل غرفة كهرباء بمنطقة العجوزة بالجيزة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت الحراسة.

البداية جاءت بتلقي القوات الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة العمليات بوجود حالة لإصابة بالصعق بالكهرباء داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام لص بسرقة كابلات كهربائية حدث ماس كهربائي ما تسبب في إصابته جري ضبط المتهم ونقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.