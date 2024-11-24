وفاة مقدم برامج المسابقات التلفزيونية الشهير تشاك ووليري عن 83 عاما

توفي تشاك ووليري، مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكية "ويل أوف فورتشن" و"لاف كونيكشن" و"سكرابل"، عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال مارك يونج، صديق ووليري، والمضيف المشارك في برنامج البودكاست الذي كان يقدمه المذيع الشهير، في رسالة بالبريد الإلكتروني في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن ووليري توفي في منزله في تكساس بحضور زوجته كريستين.

وأضاف يونج: "كان تشاك صديقا وشقيقا عزيزا ورجلا عظيم الإيمان، وبرحيله لن تكون الحياة كما كانت".

وبفضل وسامته وأناقته وسلاسة حواره الفكاهي، تم إدراج ووليري إلى قاعة مشاهير برامج الألعاب التلفزيونية الأمريكية في عام 2007، وحصل على ترشيح لجائزة إيمي للبرامج في عام 1978.

في عام 1983، بدأ ووليري تقديم البرنامج التلفزيوني "لاف كونيكشن" على مدار 11 عاما، حيث اشتهر بعبارته "سنعود بعد دقيقتين وثانيتين"، وحركته المميزة برفع إصبعين، التي أطلق عليها "2 و2".

وفي عام 1984، قدم ووليري برنامج "سكرابل" التلفزيوني، واستضاف في نفس الوقت برنامجين للألعاب عبر التلفزيون حتى عام 1990.