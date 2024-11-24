المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: مذكرتا اعتقال نتنياهو وجالانت وعد هش بالعدالة والسلام

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قال المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إن مذكرتي الاعتقال الدولية الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، تمثلان بارقة أمل فيما يتعلق بتنفيذ القانون الدولي.

وأضاف المجلس في بيان، اليوم الأحد، أن العالم يشهد منذ أكثر من عام بلا حول ولا قوة التدمير المنهجي للسكان المدنيين في غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار إلى أن الوزراء والمسئولين الإسرائيليين أدلوا بتصريحات تعبر صراحة عن نوايا الإبادة الجماعية حيال غزة.

وأكد أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو، وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمثل "بارقة أمل" لإنفاذ القانون الدولي.

وقال البيان إن هذا القرار يعد وعدا هشا بالعدالة والسلام في ظل الظلام المفروض على غزة.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت والقائد في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم الضيف) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.