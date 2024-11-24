التنمية المحلية: المحافظات تسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين التي تعرضت للطقس السيئ

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تواصل سحب مياه الأمطار من الشوارع، بالتنسيق مع هيئات النظافة وشركات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات والأجهزة الحيوية، مؤكدا أن هناك استعدادات مكثفة أيضا لرفع حالة الطوارئ لمواجهة أي سقوط أمطار غزيرة الفترة الحالية.

وأضاف قاسم، في تصريحات لـ"الشروق"، أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمحافظات، تواصل المتابعة المستمرة على مدار الـ24 ساعة لمواجهة أي سقوط محتملة الفترة الحالية.

ونوه بأن الأجهزة المعنية بالمحافظات تقوم بسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين وتحديدا المحافظات التي تعرضت لسقوط أمطار.

وأشار إلى أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات تقوم بتسليك بالوعات الصرف الصحي بالشوارع؛ لسحب أي أمطار وصرفها في تلك البلاعات حتى لا يحدث تكدس مروري.

وأكد أن الأجهزة المعنية بالمحافظات تقوم ببذل جهود مكثفة؛ لرفع حالة الطوارئ والاستعدادات الكاملة لمواجهة أي أمطار محتملة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في حالة الجو خلال الفترة الحالية.