محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وجه اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات المختلفة وتفعيل غرف العمليات، وذلك بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد بوجود انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات ونشاط للريح قد تكون مثيرة للأتربة والرمال واحتمالية سقوط أمطار على بعض المحافظات.

ووجه المحافظ، في بيان اليوم الأحد، بتفعيل غرفة الأزمات المركزية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكل القطاعات؛ لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقي أية بلاغات والتعامل الفوري معها واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

وشدد "سراج"، على رؤساء الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات جوية قد تحدث مع مراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات، وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من جاهزية كل سيارات الإسعاف، فضلاً عن اتخاذ إدارة المرور وهيئة الطرق التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات.