باكستان تعلق خدمات الهاتف المحمول والإنترنت قبل احتجاج لأنصار عمران خان

علقت باكستان اليوم الأحد خدمات الهاتف المحمول والإنترنت "في مناطق ذات مخاوف أمنية"، بينما استعد أنصار رئيس الوزرء السابق المسجون عمران خان للاحتجاج في العاصمة.

ونشرت الحكومة ووزارة الداخلية هذا الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، المحظورة في باكستان. ولم يحددوا المناطق ولم يذكروا المدة، التي سيستمر فيها التعليق.

وجاء في المنشورات "ستستمر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في العمل ، كالمعتاد، في باقي أنحاء البلاد". ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعليق.

يذكر أن خان يقبع في السجن، منذ أكثر من عام ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية ضده. لكنه مازال يتمتع بشعبية ويقول حزبه السياسي "حركة الإنصاف الباكستانية" إن تلك القضايا لها دوافع سياسية.