كييف تصف تهديدات موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا بالابتزاز المعتاد

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وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأحد، استخدام موسكو لنوع جديد من الصواريخ الروسية متوسطة المدى في أوكرانيا وتهديداتها بشن مزيد من الهجمات بأنه "ابتزاز نمطى".

وقال سيبيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول ردع أي دعم لكييف.

وكتب الوزير عبر منصة "إكس": "يجب على شركاء أوكرانيا أن يفعلوا العكس تماما، برفض الابتزاز وزيادة الدعم وتعزيز الدرع الجوي الأوكراني بأنظمة قادرة على اعتراض مثل هذه الصواريخ".

وكانت روسيا قد أطلقت يوم الخميس صاروخ "أورشنك" الباليستي على مدينة دنيبرو الأوكرانية، مستهدفة مصنعا دفاعيا، وفقا لمسئولين في موسكو.

وجاء الإطلاق بعد قرار حلفاء أوكرانيا الدوليين بالسماح لكييف باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.

وفي وقت لاحق، أعلن بوتين عن بدء الإنتاج التسلسلي للصاروخ الجديد، الذي يُزعم أنه الوحيد من نوعه في العالم.

وبحسب موسكو، فإن الصاروخ هو من النوع الفرط صوتى ولا يمكن اعتراضه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. ولم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل في البداية.