انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

انطلق منذ قليل، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورته غير العادية، برئاسة اليمن، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاء الاجتماع بناء على الطلب الذي تقدم به العراق لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية ضده.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد تلقت في وقت سابق المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الأعضاء للتشاور، وعليه سوف تعقد أعمال الدورة غير عادية برئاسة اليمن، لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولى بشأن إدعاءات الإحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.