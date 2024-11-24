وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن اتفاق كوب 29 بشأن تمويل جهود الدول الفقيرة لمكافحة تغير المناخ بأنه "نتيجة تاريخية أخرى"، مضيفا أنه لا يمكن لأي أحد عكس التحول الجاري إلى الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان أصدره اليوم الأحد، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باكو، والذي يدعو إلى تخصيص 3ر1 تريليون دولار سنويا لدعم الدول الفقيرة حتى عام 2035، يعد "هدفا طموحا" في مجال تمويل المناخ.

وأضاف بايدن أن هذا الاتفاق سيساعد في جمع مستويات مختلفة من التمويل وخلق أسواق للسيارات الكهربائية الأمريكية ومنتجات أخرى صديقة للمناخ.

وفي إشارة غير مباشرة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بزيادة التنقيب عن النفط بمجرد توليه المنصب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، قال بايدن:"بينما قد يسعى البعض إلى إنكار أو تأجيل ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أمريكا وحول العالم، إلا أنه لا أحد يمكنه عكسها – لا أحد".