قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، القول إن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، والخليل، ونابلس، وجنين، وأريحا، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

وأضافا أنه إلى جانب ذلك، "يواصل الاحتلال اقتحام بلدة المغير شمال شرق رام الله، وينفذ عمليات تحقيق ميداني لعشرات المواطنين، علما أن الاستجواب الميداني تصاعد مؤخراً بشكل كبير في كافة المحافظات، وطال المئات من الشبان".

وأشارت "وفا" إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و800 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس".