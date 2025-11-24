عمرو أديب بعد اغتيال الرجل الثاني في حزب الله: الضابط الموجود على الأرض شغال جامد جدًا الفترة اللي فاتت

علق الإعلامي عمرو أديب، على عملية اغتيال الاحتلال الإسرائيلي، لرئيس أركان حزب الله والشخص الثاني في الحزب أبو علي الطبطبائي، الأحد، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت أيضا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وأشار خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على عنصر استخباراتي يوفر المعلومات من على الأرض، قائلا: «الضابط الموجود على الأرض شغال جامد جدًا الفترة اللي فاتت».

وأضاف أن الاحتلال نفذ عمليته بناءً على معلومة دقيقة، قائلا: «إسرائيل اغتالت رئيس أركان حزب الله، الدور الثالث الشقة اليمين، أنا مش بهزر! العمارة كلها أضرب فيها الدور الثالث الشقة اليمين»، مشيرا إلى أن «إسرائيل مخترقة كل حركات المقاومة سواء حماس أو حزب الله، إيران أو سوريا، مخترقة كل شيء».

وتساءل: «كيف رئيس أركان حزب الله والرجل الثاني بعد الأمين العام للحزب، ومطلوب بخمسة ملايين دولار، ونجا من 4 محاولات اغتيال، ويكون قاعد في شقته؟ بتأكل فتوش وتبولة!».

ولفت إلى توجيه الصاروخ بدقة فائقة عبر الشعاع الليزر «بيم» ليدخل من شرفة الشقة المستهدفة، معلقا: «الصاروخ راح باسمه، طبطبائي خد الصاروخ ده!، والراجل اللي بلغ عنه اتكرمش له في أيده 20 ألف دولار».