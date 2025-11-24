نائب محافظ البحر الأحمر تشهد فعالية ليلة السجادة الحمراء بالغردقة لتعزيز السياحة الألمانية



شهدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، فعاليات ليلة السجادة الحمراء بأحد فنادق الغردقة، نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والتي نظمتها إحدى الشركات السياحية، إذ يُعد الحدث الأول من نوعه في مصر ويهدف إلى تنشيط الحركة السياحية الألمانية وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات السياحية الدولية.

وشارك في الفعالية نحو 300 من أبرز الشركات الألمانية المتخصصة في التسويق السياحي، وذلك في احتفال دولي يسلط الضوء على فرص الاستثمار والترويج السياحي للغردقة، ويبرز المحافظة كمقصد سياحي عالمي يجذب أعدادًا متزايدة من السائحين.

ونقلت النائبة ماجدة حنا، ترحيب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بجميع المشاركين في الحدث، مؤكدة حرصه الكامل على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل لمصر والبحر الأحمر.

ولفتت إلى أن السوق الألماني من أكثر الأسواق السياحية الوافدة، مشيرة إلى أن توافد السياح الألمان المستمر يعكس الثقة في المقصد السياحي للغردقة.

وأوضحت أن فعالية ليلة السجادة الحمراء تُعد حدثًا سياحيًا مهمًا يُنظم لأول مرة في مصر، مؤكدة أن إقامة مثل هذه الاحتفالات والمناسبات العالمية هي التي تجذب أنظار العالم إلى البحر الأحمر، وتعزز مكانة الغردقة على خريطة السياحة الدولية.

من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر، اهتمامه بتقديم كل أشكال التعاون مع الشركات والجهات السياحية بهدف زيادة أعداد السائحين وتعزيز مكانة البحر الأحمر كمقصد عالمي يجذب الزوار من مختلف دول العالم.

ووجّه المنظمون، الشكر للواء عمرو حنفي على دعمه المستمر لقطاع السياحة وتسهيله التعاون مع المستثمرين والشركات الدولية، مؤكدين أن هذا الدعم كان سببًا رئيسيًا لاختيار الغردقة لاستضافة الحدث لأول مرة في مصر.

فيما شهد الحفل عروضًا تعريفية وأنشطة ترويجية قدمتها الشركات الألمانية، بهدف رفع مستوى التسويق الخارجي للغردقة وزيادة أعداد السائحين خلال الموسم السياحي المقبل.