في خضم مجاعة ونزوح قسري وحرب في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، خاضت الأم الفلسطينية الشابة نوران رحلة مليئة بالتقلبات مع الرضاعة الطبيعية من أجل الحفاظ على حياة طفلتيها الرضيعتين.

واستعرض تحقيق صحفي للكاتبة هالة صالح نشره الموقع الإلكتروني لتحالف غزة لتغذية الرضع (مبادرة تطوعية انطلقت في عام 2024 لدعم الأمهات والرضع في غزة)، قصة الأم نوران (26 عامًا) التي كانت ابنتها الأولى، ليان، تبلغ من العمر أسبوعًا واحدًا فقط عندما بدأت الحرب، ثم وضعت طفلتها الثانية جنات، بعد أسبوع من وقف إطلاق النار الذي استمر خلال الفترة من 19يناير إلى 1 مارس الماضيين.

* تهجير وخوف مستمر

تصف نوران نفسها بأنها فنانة وانطوائية بعض الشيء، فهي تتذكر نفسها كيف كانت قبل الحرب على غزة، وكأنها شخص آخر، إذ كانت تحب الرسم والتلوين وإعادة تدوير الحاويات الفارغة. كما كتبت نوران حوارات داخلية لأفلام رسوم متحركة خيالية: طائر ملون يطير إلى عالمنا، ودمية تتقمص شخصية فتاة، وفي هذه القصص الخيالية المرعبة، تصبح الحدود التي تبدو ثابتة غير واضحة وذات عواقب وخيمة. وكادت هذه الكتابات أن تُنبئ بما سيحدث لنوران نفسها.

تخرجت نوران من كلية الهندسة، ثم تم خطبتها وتزوجت وحملت في تتابع سريع، ولكن بعد 7 أيام من ولادة ابنتها ليان، اندلعت الحرب على غزة، وهُجرت من منزلها في شمال القطاع.

تقول نوران: "عندما جاءت ليان، كنت غارقة بالحب والسعادة والارتباك والخوف والقلق بشأن ما إذا كنت أستطيع أن أكون أمًا جيدة. ثم جاءت الحرب، وتشردت منذ اللحظة الأولى. وجدت نفسي في غرفة مساحتها 4 أمتار × 4 أمتار أتشاركها مع 8 أشخاص، بدون أي خصوصية".

وتضيف: "بصفتي أمًا لأول مرة، كنتُ بعيدةً كل البعد عن والدتي التي كان ينبغي أن تكون مستشارتي الأولى. أمي في الشمال، وأنا في الجنوب وفقًا للحدود الجديدة التي رُسمت".

عانت نوران نفسيًا وجسديًا، حيث روت أن 50 شخصًا كانوا يحتمون في المبنى الذي كانت تقيم فيه، وعندما تستخدم الحمام، كانت تجد رجالًا يطرقون الباب باستمرار. وتتذكر قائلة: "لم يكن لدي وقت خاص. عانيت من الخوف والقلق والأفكار السلبية التي اجتاحتني، خوف من فقدان أحبائي، ومن الانفصال عنهم. واختفى الحليب تماما من ثديي. عندها لجأت إلى حليب الأطفال الصناعي".

* معاناة مع الرضاعة الطبيعية

تعتبر معاناة نوران مع الرضاعة الطبيعية مألوفة لدى النساء حول العالم، حتى من لا يعشن في مناطق حرب، فقد يصعب إرضاع طفلتهن دون دعم، على الرغم من توافر الأدلة حول الرضاعة.

تُوصي هيئات رائدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، بالرضاعة الطبيعية الحصرية في الأشهر الستة الأولى من العمر. وقد ثبت أن الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصرية لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر يكونون أقل عرضة للإصابة بالعدوى والإسهال وسرطان الدم والربو، بالإضافة إلى نتائج صحية أفضل على المدى الطويل. لكن الرضاعة الطبيعية الحصرية تُصبح ذات أهمية بالغة في مناطق الحرب، حيث يصعب الحصول على المياه النظيفة لصنع حليب الأطفال المجفف وتعقيم الزجاجات.

والأهم من ذلك، ربما، أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الجوع في حال تعذر الحصول على حليب الأطفال، وهو ما حدث بالضبط في غزة. وخلال كفاحها لإرضاع طفلتها الأولى ليان، ربما لم تكن نوران تعلم أن المساعدة كانت قاب قوسين أو أدنى من خلال تحالف غزة لتغذية الرضع.

وبعد أن بدأ التحالف مع قابلة واحدة وطبيب واحد في غزة، توسع ليقدم الآن التدريب على دعم الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى مضخات الثدي والفيتامينات لآلاف الأمهات، مما يساعدهن على تجنب الاعتماد على حليب الأطفال في منطقة الحرب.

* مجموعات واتساب للتوعية والدعم

تقدم الدكتورة رولا حمد وهي خبيرة لدى التحالف نصائح حول الرضاعة الطبيعية ودعم الصحة النفسية للنساء عبر مجموعات واتساب العديدة التي تعج بأحاديث آلاف الأمهات المرضعات في غزة، وهي نصائح تلقتها نوران أيضا.

وتقول الدكتورة رولا إن إيجاد مساحة مادية أم صعب لذا نقترح على الأم استخدام بطانية كحاجز يفصل إحدى زوايا الخيمة، لتشعر بوجود ركن خاص بها مع طفلها، أو حتى لف نفسها بملاءة أو الاختباء خلف كومة من الأغراض داخل الخيمة، لكن الأهم هو المساحة التي تستطيع الأم خلقها في ذهنها.

ثمة اعتقاد خاطئ بأن الأمهات اللواتي يعانين من سوء التغذية لا يستطعن إرضاع أطفالهن طبيعيا، لكن وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يُمكنهن ذلك. وهذا ما شرحته ورقة بحثية حديثة أعدها أعضاء فريق التحالف، تشير إلى أنه يمكن لسوء التغذية أن يؤثر بالفعل على تركيبة المغذيات الدقيقة في حليب الأم، وبالتالي على نقصها لدى الطفل (مثل بعض الفيتامينات والأحماض الدهنية)، لكن تركيبة المغذيات الكبرى (مثل الدهون والبروتينات) تبقى مستقرة نسبيا بغض النظر عن النظام الغذائي للأم.

* استخدام حليب منتهي الصلاحية

تروي نوران أن "العثور على الحليب الصناعي للأطفال، وحتى الماء الساخن المناسب لتحضير زجاجة الرضاعة، أصبح أصعب فأصعب"، وتضيف أن لدينا مقولة مفادها: "الضرورات تبيح المحظورات"، لم يكن هناك حليب، وظلت ليان تبكي من الجوع، فاشترينا حليب أطفال منتهي الصلاحية. لم أستطع حتى تناول الطعام من شدة اكتئابي.

واستخدمت نوران الأواني والأشياء التي انتشلتها من أنقاض منزلها لغلي الماء لإعداد حليب الأطفال حتى لو كان منتهي الصلاحية.

وقد حظيت نوران بفترة راحة قصيرة عند ولادة جنات، والتقت بأحد أعضاء فريق التحالف في المستشفى. وخلال هذه الفترة، هدأت الحرب فجأة. وبعد أن حصلت على مشورة قيّمة حول الرضاعة الطبيعية، تمكنت من العودة إلى والدتها في الشمال.

وتقول نوران: كنت أتبع جميع النصائح التي قدمها لي فريق التحالف؛ كنتُ أتابع ما يقولونه في مجموعة واتساب. وكان كل شيء رائعا. حتى أنني كنت أستخدم مضخة اليد للحصول على حليب إضافي لإطعام ليان أيضًا. وهكذا لم يعد كلاهما يعتمد على توفر الحليب الصناعي.

لكن الهدنة لم تدم سوى شهرين، وبعدها شعرت نوران أنها عادت إلى حيث بدأت. وتذكرت قائلة: "شعرت بانهيار شديد. بمجرد عودة الحرب، عدت إلى التوتر وقلة الطعام، وبعد شهرين كاملين من الرضاعة الطبيعية، أصبحت بدون حليب".

تم تشخيص حالة نوران رسميا بأنها تعاني من سوء التغذية وبدأت تشعر باليأس. وكأن كل التشجيع الذي تلقته من التحالف قد تلاشى لذا لجأت إليه مجددا لعلها تجد مخرجا

وتقول نوران: "راسلت الدكتورة رولا عندما شعرتُ أنني على وشك فقدان قدرتي على ارضاع أطفالي أخبرتها أنني بدأت أعاني من سوء التغذية. شعرت بانهيار داخلي شديد.

أخبرتني الدكتورة رولا بضرورة التركيز على تغذية نفسي، ونصحت جميع أعضاء مجموعة واتساب باستخدام المال الذي كنا سننفقه على الحليب الصناعي في طعامنا لحماية احتياطياتنا من الحليب. حتى أن التحالف أرسل لي طردا من الخضراوات ومالا لشراء الطعام.

وتقول نوران إن التدخل الحاسم بالنسبة لها كان تقنية التلامس الجلدي التي شرحتها الدكتورة رولا، مشيرة إلى أنه عندما بادر زوجها بتأمين وقتها الخاص للرضاعة الطبيعية، تمكنت من استعادة تدفق الحليب.

وروت الدكتورة رولا بأنها تنصح الأمهات بوضع الطفل مباشرة على صدرهن وتشجعهن على التحدث مع أطفالهن وتخيل زمان ومكان آخرين، وأضافت أن الأمهات يقلن أشياء تذيب قلبي حقا، قال لي الكثير منهم: "لقد نسيتُ أمر القصف، أشعر وكأنني في فقاعة سحرية أنا والطفل فقط"، يقرؤون القرآن الكريم للطفل، ويدعون له، ويتخيلون الطفل يكبر. قالت لي أحدهن: "بدأتُ بتوبيخه. قلت له: تأكد من أداء واجباتك المدرسية!".



