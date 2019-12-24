درجات حرارة معتدلة تعطي راحة لرجال الإطفاء المنهكين في أستراليا

أعطى طقس أكثر اعتدالا اليوم الثلاثاء فترة راحة مطلوبة للغاية لرجال الإطفاء الذين يكافحون أسوأ حرائق الغابات على الإطلاق، شهدتها سيدني في الأسابيع الأخيرة، لكن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا أن الأزمة سوف تتفاقم مجددا بعد فترة عيد الميلاد (الكريسماس).

وأتت النيران على أكثر من 3 ملايين هكتار من أراضي الغابات شمال وغرب وجنوب سيدني، وفقا لخدمة الإطفاء الريفية - وهي مساحة تقارب مساحة بلجيكا.

ولقي ثمانية أشخاص حتفهم، بمن فيهم اثنان من رجال الإطفاء المتطوعين. وأدت الحرائق إلى فقد ما يقرب من ألف منزل.

وقالت خدمة الإطفاء الريفية إن العشرات من رجال الإطفاء الكنديين والأمريكيين والنيوزيلنديين وصلوا لمساعدة نظرائهم المحليين المنهكين.

وتتيح توقعات الطقس خلال فترة احتفالات عيد الميلاد (كريسماس) ويوم تبادل صناديق الهدايا (بوكسينج داى) الفرصة للعديد من رجال الإطفاء للعودة إلى ديارهم للاحتفال مع أسرهم.

ومع ذلك، قال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تسوء الأحوال مرة أخرى يوم الأحد، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد على 40 درجة مئوية والرياح التي يمكن أن تثير الحرائق.