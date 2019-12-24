 مختار عن ركلة جزاء الزمالك: الحكم مستحيل «يفوتها» - بوابة الشروق
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مختار عن ركلة جزاء الزمالك: الحكم مستحيل «يفوتها»

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
محمود عيسى
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 10:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 10:32 م

انتقد مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، مطالبات لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء لصالحهم خلال مباراة الفريقين.

وحسم التعادل السلبي، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الإنتاج الحربي والزمالك، باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد "السلام"، ضمن الاسبوع العاشر من بطولة الدوري العام.

وقال مختار بالمؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة:" أعتقد أن الكرة التي اعترض عليها لاعبي الزمالك، لم تكن ركلة جزاء، حكم المباراة أحمد الغندور لم يقصر معهم بل كان يحتسب كل خطأ يحدث، وإذا كان يرى صحتها مستحيل كان هيفوتها".

جدير بالذكر، أن الزمالك رفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع، فيما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف الفريق الأبيض.

 


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