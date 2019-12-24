رئيس الحكومة الكويتية: تقديم برنامج عمل الحكومة خلال 3 أسابيع

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قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الجديدة ستقدم برنامج عملها في مدة أقصاها 3 أسابيع.

وقال في كلمة اليوم الثلاثاء أمام البرلمان إن "الحكومة تمد يد التعاون لمجلس الأمة (البرلمان) إلى أبعد مدى".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول إن "برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد، ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد، وتطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية".

وكانت الحكومة الكويتية قد أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشهر الماضي بعد استقالة الحكومة السابقة وسط توترات مع البرلمان.