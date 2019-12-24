ترامب يعقد مؤتمرا هاتفيا مع قوات بلاده حول العالم عشية عيد الميلاد

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا هاتفيا مع الجنود الأمريكيين حول العالم لتوجيه الشكر لهم على ما يقدمونه من خدمات لوطنهم، وذلك عشية عيد الميلاد.

وأجاب ترامب، خلال المؤتمر الهاتفي الذي عقده وهو في منتجعه (مار- إيه ـ لاجو) بولاية فلوريدا، على تساؤلات الجنود حول التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية، وحول تحقيق المساءلة، وكذلك عن الهدية التي سيقدمها لزوجته في عيد الميلاد.

وكانت بيونج يانج قد هددت بتقديم "هدية عيد الميلاد" لأمريكا، حيث يشير مراقبون إلى أن الأمر سيستلزم ردا من الولايات المتحدة، وأظهرت صورة جديدة التقطت بالأقمار الصناعية مصنعا تقوم فيه كوريا الشمالية بتصنيع معدات عسكرية تظهر بناء هيكل جديد، غير أن الرئيس ترامب بدا غير منزعج بشأن ذلك.

وحول هذه القضية، قال ترامب "حسنا، سنعرف ما هي المفاجأة، وسنتعامل معها بكل نجاح، الجميع يحملون لي مفاجآت، وسأتعامل مع الأمر"، وتابع مازحا: "ربما يريد كيم جون أون رئيس كوريا الشمالية إرسال إناء زهور".

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه من المحتمل أن يقيم حفلا صغيرا بعد التوقيع على اتفاق تجاري مع الصين، والذي أعلنته إدارته سابقا في هذا الشهر.

وكان ترامب قد بدأ اليوم، عشية عيد الميلاد، بنشر تغريدات عبر فيها عن إحباطاته من جراء تحقيق المساءلة من جانب الديمقراطيين، ودافع عن نفسه حين سأله الجنود بشأن بنود المساءلة التي ترفض رئيسة مجلس النواب إرسالها لمجلس الشيوخ.

وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أمس /الاثنين/، إن القضية ستظل في حالة توقف حتى تمضي فترة الإجازات.

ولم يقدم ترامب إجابة كاملة على سؤال لأحد الجنود حول هديته لزوجته ميلانيا في عيد الميلاد، وقال إن هذا سؤال صعب، وأنه سيقدم لها بطاقة جميلة للغاية، وأقر ترامب أنه ما زال يعمل على هدية عيد الميلاد، منوها بأن لديه وقت محدود لذلك قبل العيد.