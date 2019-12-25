بوركينا فاسو: مقتل 35 مدنيا في هجوم مسلح شمالي البلاد

أعلن رئيس بوركينا فاسو، مقتل 35 مدنيًا معظمهم من النساء في هجوم مسلح شمالي البلاد، وذلك حسبما أفادته فضائية «الأولى»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.