 بوركينا فاسو: مقتل 35 مدنيا في هجوم مسلح شمالي البلاد - بوابة الشروق
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بوركينا فاسو: مقتل 35 مدنيا في هجوم مسلح شمالي البلاد

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:30 م

أعلن رئيس بوركينا فاسو، مقتل 35 مدنيًا معظمهم من النساء في هجوم مسلح شمالي البلاد، وذلك حسبما أفادته فضائية «الأولى»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.


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