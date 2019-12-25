بوركينا فاسو: مقتل 35 مدنيا في هجوم مسلح شمالي البلاد

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أعلن رئيس بوركينا فاسو، مقتل 35 مدنيًا معظمهم من النساء في هجوم مسلح شمالي البلاد، وذلك حسبما أفادته فضائية «الأولى»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.