 ضبط وإزالة 733 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق بالمنيا - بوابة الشروق
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ضبط وإزالة 733 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق بالمنيا

حملة أمنية
حملة أمنية
ماهر عبد الصبور
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:42 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:42 ص



تمكنت حملة أمنية لشرطة المرافق العامة بالمنيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الوحدات المحلية، ومديرية الطرق، من ضبط وإزالة عدد 733 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق متنوعة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من العميد مدير شرطة المرافق العامة بالمنيا، بقيام حملة استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية، ومناطق التجمعات السكنية، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الطرق، تم ضبط وإزالة عدد 733 مخالفة مرافق عامة، ما بين تعدي على حرم الطريق العام، ومنع وقوف السيارات في الاماكن المسموح بها، ووضع حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور والأهالي، وإشغال طريق.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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