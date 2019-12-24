فيورنتينا الإيطالي يعين جوسيبي ياكيني مدربا جديدا له

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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين تعيين جوسيبي ياكيني مدربا جديدا للفريق.

وجاء تعيين ياكيني في أعقاب إقالة فينشينزو مونتيلا من تدريب الفريق بعد الخسارة يوم الجمعة الماضي 1 / 4 أمام روما.

وسبق لياكيني /55 عاما/ اللعب في صفوف فيورنتينا، كما تولى تدريب عدة أندية من بينها سامبدوريا وساسولو واودينيزي وباليرمو وإمبولي وبريشيا.

وذكر فيورنتينا في بيانه "للأسف وضعنا الحالي في جدول الترتيب أجبرنا على هذا التغيير".

وأضاف "اخترنا ياكيني لأنه شخص رائع ولديه روابط قوية بفلورنس وفيورنتينا ، الآن علينا العمل سويا للعودة إلى الطريق الصحيح في أسرع وقت ممكن".

وتولى مونتيلا تدريب فيورنتينا منذ بداية الموسم، عائدا بذلك لتدريب الفريق الذي تولى تدريبه خلال الفترة من 2012 حتى 2015.

كما درب مونتيلا فرق ميلان وسامبدوريا وإشبيلية.

ويحتل فيورنتينا حاليا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث حصد 17 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق أربع انتصارات وخمس تعادلات وتلقى الهزيمة ثماني مرات.