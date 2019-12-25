ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح على إقليم «بلخ» الأفغاني إلى 15 من رجال الأمن

أعلن مسؤولون أفغانيون ارتفاع عدد قتلى الهجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش في إقليم "بلخ" الواقع شمالي البلاد إلى 15 من رجال الأمن.

وقال المسؤولين - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن الهجوم وقع في مقاطعة "دولت آباد" بالإقليم.

وقال محمد يوسف، حاكم منطقة دولت آباد، التي وقع فيها الاعتداء، إن العشرات من مقاتلي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش يحرسها جنود أفغان وعناصر من المخابرات وقتلوا 15 منهم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، أن سبعة جنود قتلوا، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن وأصابت 6 منهم وأسرت أربعة آخرين.

ويأتي الهجوم، في أحدث فصول سلسلة متصاعدة من هجمات المسلحين. فبعد أكثر من 18 عاما على إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة بنظام حكم طالبان، تتكبد القوات الأفغانية خسائر بشرية قياسية.