رئيس الحكومة النمساوية الجديد متفائل بالشراكة مع حزب الخضر

أعرب سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب ورئيس الحكومة النمساوية المكلف عن تفاؤله بنجاح الحكومة الجديدة في تلبية تطلعات الشعب النمساوي.

وقال كورتس -في تصريح مساء اليوم الثلاثاء لقناة "أو ار اف النمساوية"- إنه سيتم قريبًا الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أنه سيستأنف المشاورات الحكومية يوم الجمعة المقبل مع شريكه حزب الخضر برئاسة فيرنر كوجلر.

وأوضح كورتس أن المفاوضات مع حزب الخضر استمدت طاقة جديدة مؤخرا من تفاهمات الحزبين حول الكثير من قضايا المجتمع، وقال إن عودة الخضر للبرلمان والحكومة نوع من الانتصار التاريخي لرئيس حزب الخضر كوجلر.