بكين وطوكيو وسول يؤكدون سعيهم لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

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أكد قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين، اليوم الثلاثاء، أنهم يسعون لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية عبر السبل السلمية، كما شددوا على أهمية تعزيز التجارة الحرة متعددة الأطراف.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيس الوزراء الصيني، "لي كه تشيانج"، القول في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي، "مون جان ان" ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي،: "لقد أجرينا مباحثات مفصلة بشأن الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية على وجه الخصوص".

وأكد المسؤولون الثلاثة أن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة وإقامة سلام دائم يمثلان هدفين مشتركين لهما، كما أنهم اتفقوا على أن المفاوضات هى الحل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف رئيس الوزراء الصيني: "الدول الثلاث سوف تستمر في العمل معا لحل المشكلة بصورة سياسية".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه اتفق مع رئيسي وزراء الصين واليابان على الاستمرار في التواصل والتعاون، من أجل عملية السلام الكورية.

وأضاف "نحن نؤمن أن السلام في شبه الجزيرة الكورية يصب في مصلحة الدول الثلاث، واتفقنا على بذل جهود مشتركة من أجل تحقيق تقدم ملموس في جهود نزع السلاح النووي والسلام عبر الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية".

وأدان "شينزو آبي"، بيونج يانج على خلفية إجراء اختبارات "صواريخ باليستية" ووصفها "بالتهديد الخطير" للأمن الإقليمي.

وقال رئيس الوزراء الياباني إن الدول الثلاث تعتقد أنه من المهم التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، والإبقاء على زخم الحوار بين واشنطن وبيونجيانج.

وتعهد القادة الثلاثة بتعزيز التجارة الحرة متعددة الأطراف في المنطقة، وتبنى بيان مشترك بشأن التعاون خلال العقد المقبل.

وناقش "مون وآبي" خلال أول لقاء مباشر بينهما منذ 15 شهرا قضية العمالة أثناء وقت الحرب والمسائل المتعلقة بالتجارة.

وكانت محكمة كورية جنوبية قد قضت بإلزام شركات يابانية بتعويض ضحايا كوريين جنوبيين من العمالة القسرية التي كانت تمارس خلال استعمار اليابان الذي امتد 35 عاما لشبه الجزيرة الكورية، وأدى لتدهور العلاقات الثنائية بين الدولتين بصورة كبيرة لأعوام.

وبعد صدور القرار، فرضت طوكيو قيودا على الصادرات الكورية الجنوبية.

وقال آبي الجمعة الماضية إن حكومته ألغت جزئيا قيودا على صادرات المنتجات التكنولوجية من كوريا الجنوبية، ولكن مون قال إنه يجب إلغاء جميع القيود المفروضة على الصادرات على الفور.

ووافق "مون" على طلب "آبي" باستمرار تقديم الدعم لجهود بلاده لحل قضية اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية منذ عقود.

وعلى الرغم من عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالقضايا الشائكة الأخرى، إلا أن مون وآبي أعربا عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين بلادهما عبر التبادل رفيع المستوى.

وقال آبي للرئيس الكوري الجنوبي "أتمنى تحسين هذه العلاقة المهمة وكلي لأمل في تبادل صريح لوجهات النظر معك".