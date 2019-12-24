الرئيس الألماني يدعو المواطنين للدفاع عن الديمقراطية

دعا الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، المواطنين إلى الدفاع عن الديمقراطية في خطاب من المقرر بثه عبر الإذاعة والتلفزيون في أنحاء البلاد يوم غد الأربعاء.

وقال شتاينماير في الخطاب، الذي أتيح مسبقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "ألمانيا عاشت في وحدة وحرية وديمقراطية خلال السنوات الثلاثين الماضية .. لكن من فضلكم لا تفكروا أبدا في اعتبار هذا أمرا مفروغا منه. نحن بحاجة إلى الديمقراطية، لكن الديمقراطية تحتاجنا الآن".

وأضاف: "ما تحتاج إليه ديمقراطيتنا هو أن يكون المواطنون مطمئنون ذاتيا ولديهم الثقة والقيادة والحس السليم واللياقة ، والذين يظهرون تضامنًا مع الآخرين".

وتابع: "أعلم أن جميع هذه الصفات موجودة فيكم، فينا .. في هذا المجتمع. ولهذا السبب أؤمن بنا. أنا أؤمن بهذا البلد".

وقال: "أنتم جزء من هذه الديمقراطية. عبر الإدلاء بأصواتكم أو عبر النشاط السياسي- من خلال التظاهر في الشوارع أو دعم حزب سياسي ، أو حتى عبر العمل كعضو مجلس محلي - وهي وظيفة تحتاج إلى دماء جديدة بشكل عاجل في الكثير من الأماكن. خلاصة القول أنكم جميعا تحملون قطعة من ألمانيا في أيديكم".