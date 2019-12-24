الصحة تنفي وفاة سيدتين بالجيزة بسبب الإنفلونزا الموسمية وتوضح: السبب الأمراض المزمنة

نفى علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الأخبار المتداولة عن وفاة سيدتين بمحافظة الجيزة بسبب الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة الرئيسي ترجع لإصابتهما بأمراض مزمنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن المشكلة صرف الأشخاص للدواء عند الإصابة بنزلة برد من الصيدليات دون التوجه إلى الطبيب، موضحًا: «كشخص لدي مرض مزمن يجب علي التوجه للطبيب من أجل تقييم الحالة وصرف العلاج المناسب، وعدم الانتظار حتى النهاية وأطلب الخدمة الطبية».

ولفت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد هم: الأطفال والمسنين والسيدات الحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة؛ كالسكري، والفشل الكلوي، والقلب، والرئة، أو المعانين من ضعف المناعة، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الطبيب في حالة الإصابة.

وأوضح أن هناك حالات مصابة بـH1N1 كنوع من أنواع الإنفلونزا الموسمية، التي لا تتعدى نزلة البرد، منوهًا بأن الخطورة تقتصر على الأشخاص المعرضين بشكل أكبر للإصابة.