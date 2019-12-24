طفل يثير اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية برسالته إلى بابا نويل

رسالة أرسلها طفل أمريكي لـ "بابا نويل" جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن كتابة الرسائل تعد تقليدًا متعارفا عليه في احتفالات أعياد الميلاد وفي كل عام يكتب الأطفال رسائل تحمل أمنيات مختلفة.

وتابع تقرير الغد، أن الطفل الأمريكي "بليك" البالغ من العمر 7 أعوام اضطر إلى مغادرة منزله بسبب تصرفات الأب الجنونية، وانتقل إلى أحد مراكز المناهضة للعنف الأسري بصحبة والدته، وفي رسالته طالب "بليك" من بابا نويل إحضار متعلقاته التي تركها في المنزل.

ووفقا للرسالة فإن الطلبات كانت كتب وقاموس وساعة وبوصلة و "أب جيد جدا"، الأم شاركت خطاب الابن مع مؤسسات معنية بالعنف المنزلي، وتداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بالتواصل معه.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا للائتلاف الوطني ضد العنف العائلي فإن 20% من النساء يتعرضن للعنف على يد أزواجهن في الولايات المتحدة.